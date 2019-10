Koalition verfehlt Ziel : Kommentar zum Kükentöten: Das Scheitern war absehbar!

Bis zur Mitte der Legislaturperiode wollte die Große Koalition das millionenfache Töten männlicher Küken beenden. Daraus wird nichts. Ein Kommentar.

Avatar_prignitzer von Dirk Fisser

24. Oktober 2019, 03:33 Uhr

Osnabrück | Beim Thema Kükentöten hat sich die Große Koalition in eine Sackgasse manövriert. Es werden noch viele Millionen Tiere vergast werden, bevor der Ausstieg aus der ethisch verwerflichen Praxis wirklich vollzogen ist. Da stellt sich die Frage, warum die Verhandler von Union und SPD den Ausstieg bis zur Mitte der Legislaturperiode im Koalitionsvertrag vereinbart haben. Es war absehbar, dass sich dies so nicht umsetzen lässt.

Sollte eine kurzfristige Erfolgsmeldung her, die den Elan der neuen Regierung in Sachen Tierschutz untermauerte? Jetzt steht eben diese Regierung blamiert dar. Wirklich realistisch lässt sich kein Ausstiegsdatum benennen, bei dem sichergestellt ist, dass die deutschen Brütereien nicht in den Ruin getrieben werden. Denn so viel Ehrlichkeit gehört dazu: Es bringt nichts, wenn nun stattdessen Eier aus dem Ausland importiert werden, wo die Brüder der Legehennen weiter vergast oder geschreddert werden.

Zum zweiten Mal muss Bundesagrarministerin Julia Klöckner also bei einem Tierschutzthema vertrösten. Schon bei der millionenfachen betäubungslosen Kastration von Ferkeln war es trotz jahrelanger Übergangsfrist nicht gelungen, eine Alternative zu etablieren. Es wird weiter geschnitten, es wird weiter vergast. Eine der Lehren: Die moderne Tierhaltung ist komplexer als das Bauernhof-Idyll auf Verpackungen suggeriert.