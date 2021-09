Ungewöhnlicher Mandatsentscheid : Nach Kommunalwahl: Ratssitze mit Überraschungs-Eiern ausgelost

Wenn zwei frisch gewählte Ratskandidaten einer Partei gleich viele Stimmen auf sich vereinen, kann das zu einer kuriosen Situation führen. In einer niedersächsischen Kleinstadt entschied nämlich jetzt das Los darüber, welche der beiden Frauen das Direkt-Mandat holte. Und auch bei der SPD musste eine Entscheidung getroffen werden.

Dissen | Wenn der Wahlausschuss zusammenkommt, dann geht es in aller Regel weniger um Spannung, Spiel und Spaß als vielmehr um die Beurteilung möglicherweise strittiger Stimmen. Mehr als 90 Minuten lang tagte das 14-köpfige Gremium am Montagnachmittag in der Menseria des Schulzentrums im niedersächsischen Dissen. Letztlich auch, um das offizielle amtliche Ende...

