Korruption und Amtsmissbrauch : Untersuchung gegen US-Präsident Donald Trump eingeleitet

Der Justizausschuss des Repräsentantenhauses hat eine umfassende Untersuchung gegen Präsident Donald Trump eingeleitet.

von afp

04. März 2019, 18:09 Uhr

Washington | Wie der Ausschussvorsitzende Jerrold Nadler von den oppositionellen Demokraten am Montag in Washington mitteilte, soll dabei Verdachtsmomenten für Justizbehinderung, Korruption und andere Amtsmissbräuche nachgegangen werden. Im Rahmen der Untersuchung forderte das Gremium den Angaben zufolge Dokumente von 81 Organisationen und Einzelpersonen an, darunter von Trumps Söhnen Donald junior und Eric sowie von seinem Schwiegersohn und Berater Jared Kushner.

Mit ihrer neu gewonnenen Mehrheit im Repräsentantenhaus – einer der beiden Kongresskammern – haben die Demokraten diverse Untersuchungen angeschoben. Der Vorsitzende des Justizausschusses, Jerry Nadler, hatte am Wochenende bereits angekündigt, dass sein Gremium Unterlagen von mehr als 60 Personen aus Trumps Umfeld anfordern werde.

Der Ausschuss verlangt unter anderem von Donald Trump Junior, dass er Dokumente im Zusammenhang mit der Entlassung des FBI-Chefs James Comey durch den Präsidenten im Mai 2017 bereitstellt. Auch die Liste der Forderungen an das Weiße Haus ist umfangreich: Die Regierungszentrale soll nach dem Willen der Demokraten unter anderem Dokumente herausgeben, die sich um mögliche Begnadigungen durch den Präsidenten drehen könnten.

Trumps Sprecherin Sarah Sanders erklärte am Montag, der Rechtsbeistand des Weißen Hauses werde den Brief durchgehen und zu einer "angemessenen Zeit" darauf antworten.