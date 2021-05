Wie man Raucher abschreckt : Krebsforscher: So könnte man Tausende von Toten verhindern

Wie macht man Deutschland "tabakfrei"? Wie verhindert man zehntausendfachen Tod durch Tabakkonsum? Krebsforscher und andere Gesundheitsexperten plädieren in einem Strategiepapier für stark steigende Steuern.

Osnabrück | Alle vier Minuten ein Todesfall: In Deutschland sterben jedes Jahr 127.000 Menschen an den Folgen des Tabakkonsums, so die Deutsche Krebshilfe. „Damit muss endlich Schluss sein“, fordert der Vorstandsvorsitzende Gerd Nettekoven. Zusammen mit 50 weiteren Organisationen, darunter auch das Deutsche Krebsforschungszentrum (DKFZ), hat die Krebshilfe ein St...

