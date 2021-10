Nach Wahl-Desaster : Kreise: CDU plant Ende Oktober Treffen der Kreisvorsitzenden

Zur inhaltlichen und personellen Neuaufstellung plant die CDU einen Sonderparteitag. Doch zuvor sollen die Kreisvorsitzenden ein Meinungsbild von der Basis liefern.

Berlin | Die CDU plant nach ihrem historischen Desaster bei der Bundestagswahl am 30. Oktober ein Treffen der Kreisvorsitzenden. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Montag nach Beratungen der Spitzengremien von Teilnehmern des Treffens. Danach solle im Bundesvorstand entschieden werden, wie die Basis in die anstehenden Entscheidungen eingebunden wird ...

