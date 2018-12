Stephan Weil in Russland : Kreml-Berater warnt vor Kriegsgefahr wie in Kuba-Krise

Der einflussreiche Kreml-Stratege Sergej Karaganov hat vor einer Kriegsgefahr gewarnt, die so hoch sei wie zuletzt während der Kuba-Krise im Jahr 1962. In einem Gespräch mit Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) nannte der Dekan der Moskauer Hochschule für Internationale Ökonomie und Auswärtige Beziehungen fünf Gründe für diese These und zog eine Parallele zur Zeit vor dem Ersten Weltkrieg.

04. Dezember 2018

Moskau | Erstens sind die Eliten der führenden Länder der Welt laut Karaganov gegenwärtig „rat- und hoffnungslos“. Sie wüssten nicht, wie sie die komplexen Herausforderungen der Gegenwart meistern sollten. Zweitens hätten die Bevölkerungen der jeweiligen Staaten „innere Ängste vor der Zukunft“ entwickelt. Noch vor zehn Jahren hätte Optimismus überwogen. Dies habe sich geändert.

Cyber- und Genwaffen

Drittens warnte der Ehrenvorsitzende des Präsidiums des Rats für Außen- und Verteidigungspolitik der Russischen Föderation vor neuartigen Waffen und unkontrollierten Rüstungstechnologien. „Keiner weiß, wie sie zu zählen und zu bewerten sind“, sagte er. Gefährlich sei auch, dass ihr Einsatz so einfach sei. „Cyber ist die billigste Massenvernichtungswaffe, die es je gab“, sagte Karaganov. Neben der digitalen gebe es auch eine neue biologische Bedrohung. „Ich denke an genetische Waffen“, erklärte der Berater des Russischen Präsidenten Wladimir Putin. „Es besteht beispielsweise das Risiko, dass jemand Samenkörner manipuliert, um anderen Ländern zu schaden. Die Folgen könnten sehr erheblich sein.“

Soziale Netzwerke als Risiko

Ein fünftes Risiko sieht der Moskauer Politikwissenschaftler in einem neuen Entwicklungsschub der Massenmedien. Besonders Menschen mit niedrigen Bildungsstands könnten durch soziale Netzwerke so einfach manipuliert werden wie niemals zuvor. Zugleich könnten sie sich leichter selbst radikalisieren. Im Ergebnis erinnere ihn die Lage frappierend an die Situation vor dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs, sagte Karaganov. Er plädierte daher für eine Annäherung von Westeuropa und Russland. Auch China sei in Gespräche über eine gemeinsame Vision der Zukunft einzubeziehen. Kurzfristig erwartet der Moskauer Professor eine solche Annäherung nicht. Aber innerhalb der nächsten Jahre stünden sehr folgenreiche Entscheidungen an.

Niedersachsens Regierungschef Weil plädierte vor diesem Hintergrund für Gespräche auf allen Ebenen – politisch, wirtschaftlich, kulturell. Auch und gerade die Zivilgesellschaft müsse den Kontakt suchen, um ein weiteres Auseinanderdriften von West- und Osteuropa zu verhindern. Der Vergleich mit der Lage vor gut hundert Jahren sei nicht ohne weiteres von der Hand zu weisen.

Seit Sonntag in Moskau

Weil hält sich seit Sonntag zu politischen und wirtschaftlichen Gesprächen in Moskau auf. Außer Karaganov traf er unter anderem den stellvertretenden Premierminister Dmitri Kosak und Industrieminister Denis Manturow. Weitere Gespräche sind mit Sberbank-Chef Hermann Gref und Moskaus Bürgermeister Sergei Sobmanin vorgesehen. Außerdem traf Weil weitere Wissenschaftler und deutsche Wirtschaftsvertreter und besichtigte das Gemäldemuseum Tretjakow-Galerie. An der Kreml-Mauer legte er ein Blumengesteck am Grabmal des unbekannten Soldaten nieder, das an die sowjetischen Toten des Zweiten Weltkriegs erinnert.

Sanktionen ab- statt ausbauen

Schon vor seiner Reise hatte sich Weil dafür ausgesprochen, die Wirtschaftssanktionen der EU gegen Russland ungeachtet des aktuellen Konflikts im Asowschen Meer eher ab- als auszubauen. Auch an der Gaspipeline Nord Stream 2 durch die Ostsee sei nicht zu rütteln. „Mein Engagement für das deutsch-russische Verhältnis gründet auf dem Wissen um die historische Verantwortung Deutschlands gegenüber Russland und um die große Bedeutung des Landes für Frieden und Stabilität auch auf dem europäischen Kontinent“, erklärte Weil sein Engagement für die Beziehungen beider Länder.

