Parteiübergreifender Spott : Ex-Verfassungsschützer Maaßen will in den Bundestag – Kritik auch vom Ostbeauftragten

Hans-Georg Maaßen will in den Bundestag. Auf Twitter bestätigter er seine Kandidatur für die CDU Thüringen.

Berlin | Der ehemalige Verfassungsschutz-Chef Hans-Georg Maaßen will für den Deutschen Bundestag kandidieren. Wie er der Deutschen Presse-Agentur bestätigte, will der 58-Jährige bei der Bundestagswahl am 26. September für die Thüringer CDU im Wahlkreis 196 (Suhl – Schmalkalden-Meiningen – Hildburghausen – Sonneberg) antreten. Maaßen – die Vorgeschichte D...

