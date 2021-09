Bundestagswahl : Kurz vor 18 Uhr lange Schlangen vor Berliner Wahllokalen

In Berlin standen Wählerinnen und Wähler kurz vor der Schließung der Wahllokale noch in Schlangen. Es habe zu wenige Wahlzettel gegeben, und Menschen seien länger in den Kabinen gewesen als sonst.

Berlin | Kurz vor offizieller Schließung der Wahllokale in Berlin haben vielerorts noch Wählerinnen und Wähler Schlange gestanden, um ihr Kreuz zu machen. „Hier stehen noch mindestens 100 Leute. Bei anderen Wahllokalen ist es genau das Gleiche, höre ich von Kollegen“, sagte die Leiterin eines Wahllokals in Pankow. Erst jetzt habe das Lokal wieder Stimmzette...

