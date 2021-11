Mecklenburg-Vorpommern : LKA warnt: Zahl der gefälschten Impfpässe sprunghaft angestiegen

Immer mehr Restaurants, Cafés und Hotels gewähren nur noch Corona-Genesenen oder Geimpften Einlass. Das erhöht den Druck auf Ungeimpfte – manch einer besorgt sich einen gefälschten Impfpass. Fahnder schlagen Alarm.

Schwerin | Wer den kleinen gelben Impfausweis hat, kann auch in diesem Corona-Herbst Freiheiten genießen und ungestört in Restaurants gehen, shoppen oder verreisen. Kriminelle machen sich das zunutze und bieten vermehrt gefälschte Impfpässe an. Das Landeskriminalamt Niedersachsen schlägt nun Alarm: „Die Anzahl der festgestellten Fälle von falschen Impfpässen ist...

