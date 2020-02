Gesetzesverschärfung : Bundesjustizministerin Lambrecht fordert härtere Strafen für Hass im Netz

Viel häufiger müssten die Fälle vor Gericht landen, so Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD).

Avatar_prignitzer von kna

18. Februar 2020, 08:40 Uhr

Düsseldorf | Nach dem Schlag gegen mutmaßliche Rechtsterroristen mit zwölf Festnahmen hat Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) die geplanten Gesetzesverschärfungen im Kampf gegen Hass im Netz verteidigt. "Der Fall zeigt erneut, wie Extremisten sich zusammenschließen, um Menschen in unserem Land und unsere Demokratie zu attackieren", sagte Lambrecht der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Dienstag). Extremisten würden sich nicht aus dem Nichts radikalisieren. "Menschenverachtende Volksverhetzungen und Bedrohungen im Netz lassen Hemmschwellen sinken", sagte Lambrecht.

Auch interessant: Warum Menschen Hass im Netz streuen – und was dagegen helfen soll



Härtere und effektivere Verfolgung

Am Mittwoch will sie gemeinsam mit Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) das umstrittene Gesetzespaket gegen Rechtsextremismus und Hass im Netz ins Kabinett einbringen. "Wer im Netz hetzt und droht, wird künftig härter und effektiver verfolgt." Dazu diene insbesondere die Meldepflicht von Bedrohungen, Volksverhetzungen und anderen schweren Fällen von Hasskriminalität an das Bundeskriminalamt. "Das BKA leitet die Hinweise an die zuständigen Staatsanwaltschaften weiter. So landen Hass-Straftaten endlich da, wo sie hingehören: vor Gericht", sagte Lambrecht. Datenschützer und Netzpolitiker hatten teils scharfe Kritik an der Gesetzesreform geäußert.