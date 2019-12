Am Montag Agrargipfel bei Kanzlerin : Landwirtschaftliche Sorgentelefone: Bauern wissen nicht, wie es weitergehen soll

Die Mitarbeiter der Landwirtschaftlichen Sorgentelefone und Familienberatungen in Niedersachsen bieten vertrauliche Gespräche und unabhängige Beratung am Sorgentelefon oder auf dem Betrieb an. Das Sorgentelefon ist anonym und kostenfrei unter der Telefonnummer 05401/866820 zu erreichen. Familien, Paare und Einzelpersonen aus dem ländlichen Raum können sich montags, mittwochs und freitags zwischen 8.30 Uhr und 12 Uhr sowie dienstags und donnerstags von 19.30 Uhr bis 22 Uhr an das Sorgentelefon wenden. Die Familienberatung bietet darüber hinaus Besuche vor Ort an, für die eine Aufwandsentschädigung in Rechnung gestellt wird. Weitere Informationen lesen Sie im Internet unter www.sorgentelefon-landwirtschaft.de.