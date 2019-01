Florida : Langjähriger Trump-Berater Roger Stone festgenommen

Ein weiterer Vertrauter von Donald Trump, Roger Stone, wurde in Florida festgenommen.

von afp

25. Januar 2019, 12:56 Uhr

Fort Lauderdale | Der US-Politikberater Roger Stone, ein langjähriger Vertrauter von Präsident Donald Trump, ist angeklagt und festgenommen worden. Dem 66-Jährigen werden Falschaussagen gegenüber Ermittlern und Zeugenbeeinflussung vorgeworfen wie das Büro von Sonderermittler Robert Mueller am Freitag mitteilte. Stone soll noch am selben Tag in Fort Lauderdale im Bundesstaat Florida vor Gericht erscheinen.



Mehr dazu in Kürze.