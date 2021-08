Unwetter-Katastrophe : Laschet: NRW-Unwetterschäden über 13 Milliarden Euro

In einer Sondersitzung beschäftigt sich der nordrhein-westfälische Landtag mit der Hochwasser-Katastrophe. Regierungschef Laschet beziffert die Schäden.

Düsseldorf | Die Schäden durch das Unwetter Mitte Juli belaufen sich allein in Nordrhein-Westfalen nach ersten Schätzungen auf mehr als 13 Milliarden Euro. Das gab Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) am Montag in einer Sondersitzung des Düsseldorfer Landtags bekannt. Die Schäden in Rheinland-Pfalz seien mindestens ebenso hoch, so dass der geplante nationale W...

