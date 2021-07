Unions-Kanzlerkandidat im Interview : Diese Frage zu Angela Merkel kann Armin Laschet nicht beantworten

Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet hat am Sonntag den Auftakt zu den Sommerinterviews in der ARD gemacht. Er sprach über Mieten, Steuern und Fairness. Eine Frage zu Kanzlerin Angela Merkel konnte er nicht beantworten.

Berlin | Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet hat am Sonntag im ersten ARD-Sommerinterview 2021 viel lobende Worte zu Kanzlerin Angela Merkel gefunden. Auf die Frage von Interviewerin Tina Hassel, ob er sich eher in der Tradition von Bundeskanzler Helmut Kohl (CDU) oder in der von Merkel sehe, sagte er salomonisch: von beiden. An Kohl habe er den großen Europä...

