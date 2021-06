Corona-Mutation : Lauterbach: Delta-Variante sorgt ab Herbst für Probleme

Karl Lauterbach rechnet damit, dass die sogenannte Delta-Variante des Coronavirus im Herbst auch in Deutschland wieder für mehr Ansteckungen sorgen wird. Er plädiert für Impfungen für Kinder.

Berlin | Der SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach sagte zu Verbreitung der Corona-Variante: "Ich bin ganz sicher, dass wir in Deutschland auch noch die Delta-Variante bekommen werden." Das werde im Herbst zu Problemen führen, so der Epidemiologe am Dienstagabend in der Fernsehsendung "rbb Spezial". Mehr zum Thema: Wie gut Biontech und Astrazeneca ...

