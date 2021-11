Debatte um Paragraf 218 : Frauen, die abtreiben wollen, sind keine Kriminellen!

Das Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung fordert von der Ampelkoalition die ersatzlose Streichung des Paragrafen 218. Eine fortschrittliche Regierung sollte genau das umsetzen. Ein Kommentar.

Berlin | Der Paragraf 218 steht im Strafgesetzbuch direkt neben Mord und Todschlag. Sich das zu vergegenwärtigen ist wichtig, um die Forderungen des Bündnisses für sexuelle Selbstbestimmung zu verstehen. So wie auch den Fakt, dass Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland per se rechtswidrig sind – und zwar auch innerhalb der ersten 12. Wochen. In dieser Zeit si...

