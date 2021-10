Schulen : Lehrerverband fordert einheitliche Corona-Regelungen

Verbandspräsident Heinz-Peter Meidinger spricht von „wildester Kleinstaaterei“ mit Bezug auf die Corona-Regelungen an Schulen. Manche fordern gar einen „Freedom Day“ für Minderjährige.

Berlin | Der Deutsche Lehrerverband hat ein Ende der unterschiedlichen Corona-Regelungen an Schulen gefordert. Vor der Tagung der Kultusministerkonferenz Ende der Woche forderte Verbandspräsident Heinz-Peter Meidinger in der „Rheinischen Post“ einheitliche Kriterien für Testungen, Maskenpflicht und den erforderlichen Mindestabstand in Schulen bei stark stei...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.