Corona-Politik : Lieber locker statt Lockdown: Trendwende in Niederlanden

Die Niederlande sind Hochrisikogebiet: Anfang Juli explodierten die Infektionszahlen fast. Dann zog die Regierung die Notbremse. Mit Erfolg. Doch zum Aufatmen ist es zu früh.

Den Haag | Dicht an dicht sitzen die Leute an den Amsterdamer Grachten in der Sonne. Küsschen zur Begrüßung, kaum einer hält Abstand, keiner trägt Maske - die liegen allenfalls im Müll. Gedränge in den Läden, Grillparties in Parks. „Gezellig“, so wie es die Niederländer eben lieben. War da noch was? Ach ja - die Niederlande sind Hochrisikogebiet. Die Infektio...

