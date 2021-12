Staatsoberhaupt : Linken-Politiker Boric wird jüngster Präsident Chiles

Früherer Studentenführer oder Pinochet-Sympathisant? Die Kluft zwischen den Kandidaten fürs Präsidentenamt war groß. Die Wahl galt vielen als wichtigste seit Chiles Rückkehr zur Demokratie.

Santiago | Der frühere Studentenführer Gabriel Boric ist mit 35 Jahren zum jüngsten Präsidenten in der Geschichte Chiles gewählt worden. Der Kandidat des linken Wahlbündnisses „Apruebo Dignidad“ (Ich stimme der Würde zu) kam in der Stichwahl am Sonntag (Ortszeit) auf knapp 56 Prozent. Der deutschstämmige Rechtspopulist José Antonio Kast erhielt gut 44 Prozent...

