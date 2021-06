Kommentar : Bewährungsprobe für Linkspartei: Nicht ohne Wagenknecht

Sahra Wagenknecht raus aus der Linkspartei? Ein solcher Umgang mit Andersdenkenden ist einer demokratischen Partei unwürdig. Ein Kommentar.

Schwerin | Welch ein Debakel: Als hätte die in der Popularität abgesackte Linkspartei nicht Probleme genug, haben Mitglieder in Nordrhein-Westfalen beantragt, Spitzenkandidatin Sahra Wagenknecht aus der Partei auszuschließen. Gut ein Vierteljahr vor der Bundestagswahl ist der Antrag genau das, was Wagenknechts Verhalten angeblich sein soll: parteischädigend. ...

