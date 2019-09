Liveticker zu Landtagswahlen 2019 : Hochrechnung: SPD in Brandenburg vorne – AfD legt in Sachsen massiv zu

In Sachsen und Brandenburg wurde gewählt. Verfolgen Sie die aktuellen Entwicklungen am Wahlsonntag in unserem Liveticker.

Avatar_prignitzer von Christian Ströhl, Lorena Dreusicke, Viktoria Meinholz und dpa

01. September 2019, 08:37 Uhr

Dresden/Potsdam | Die Sachsen und Brandenburger haben neue Landesparlamente gewählt. Seit 8 Uhr waren die Wahllokale geöffnet – jetzt liegen die Hochrechnungen vor. Alles zu den Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg – Informationen zum Ablauf, Ergebnisse und Reaktionen – erfahren Sie im Liveticker.

