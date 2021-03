Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz : Landtagswahlen live: Wirbel um angebliches CDU-Schreiben an Wahlhelfer

Bei den Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz drohen der CDU am Sonntag empfindliche Niederlagen.

Stuttgart/Mainz | Die Union steuert auf einen Fehlstart ins Superwahljahr 2021 zu: Die Landtagswahlen 2021 in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz galten schon lange als erste große Bewährungsprobe für den neuen CDU-Chef Armin Laschet. In Umfragen liegt seine Partei in beiden Ländern nur auf Platz zwei – in Baden-Württemberg hinter den Grünen, in Rheinland-Pfalz hinte...

