Die Entwicklungen Liveticker : Eskalation mit Iran: Pelosi kritisiert US-Angriff ohne Zustimmung des Kongresses

Bei einem US-Angriff im Irak ist ein iranischer General getötet worden. Der Iran droht mit Vergeltung.

Avatar_prignitzer von dpa

03. Januar 2020, 09:13 Uhr

Washington/Teheran | Die demokratische Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, hat die Rechtmäßigkeit des US-Raketenangriffs in der irakischen Hauptstadt Bagdad infrage gestellt. Der Angriff sei "ohne Absprache mit dem Kongress" erfolgt, schrieb Pelosi in einer Stellungnahme, die in der Nacht zum Freitag von US-Medien verbreitet wurde. "Die höchste Priorität der US-Führung ist, das Leben von Amerikanern und deren Interessen zu schützen", erklärte die Demokratin demnach.

