Wegen Lockdown-Schließung : Thalia-Chef drohte Politikern – jetzt entschuldigt er sich

Thalia-Chef Michael Busch soll von seiner Belegschaft eine Kampagne gegen Politiker gefordert haben.

Hagen | Der Chef der größten deutschen Buchhandelskette Thalia, Michael Busch, ist wegen eines Aufrufs zu einer Wahlkampfkampagne gegen Corona-Schließungen in die Kritik geraten. Am Freitag entschuldigte er sich. "Herr Busch hat sich persönlich bei den Politikern, mit denen er im Kontakt steht, für die getroffene Wortwahl entschuldigt", teilte Thalia in Ha...

