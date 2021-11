Covid-19 : Lockdown für Ungeimpfte in Oberösterreich ab Montag

Ab kommenden Montag soll es soweit sein. Das Bundesland Oberösterreich plant einen regionalen Lockdown für Ungeimpfte einzuführen - die Situation sei „dramatisch“.

Wien | Als erstes Bundesland in Österreich will Oberösterreich ab Montag einen regionalen Lockdown für Ungeimpfte einführen. Das kündigte Ministerpräsident Thomas Stelzer (ÖVP) an. „Die Situation ist dramatisch, daher ziehen wir die fünfte Stufe des Stufenplans des Bundes vor und planen ab Montag einen Lockdown für Ungeimpfte, sofern es rechtlich ein grün...

