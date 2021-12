Großbritannien : London ruft wegen Omikron-Variante Katastrophenfall aus

Laut Prognosen wird es in Großbritannien bald Tausende Krankenhauseinlieferungen pro Tag geben. Zudem drohen massive Ausfälle im Gesundheitswesen. Die Hauptstadt erklärt bereits den Katastrophenfall.

London | Die britische Hauptstadt London hat wegen der rapiden Ausbreitung der Omikron-Variante des Corona-Virus am Samstag den Katastrophenfall ausgerufen. „Der Anstieg der Omikron-Fälle in unserer Hauptstadt ist sehr besorgniserregend“, teilte Bürgermeister Sadiq Khan am Samstag mit. „Deshalb rufen wir erneut den Katastrophenfall aus.“ Khan verwies darauf...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.