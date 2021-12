Kriminalität : Lynchmord wegen angeblicher Gotteslästerung in Pakistan

In Pakistan ist ein Fabrikmanager wegen angeblicher Gotteslästerung brutal ermordet worden. Regierungschef Imran Khan zeigt sich entsetzt - und will die Ermittlungen selbst beaufsichtigen.

Sialkot | Nach einem Lynchmord wegen Gotteslästerung hat die Polizei in Pakistan 110 Menschen festgenommen. Darunter seien die mit Hilfe von Fernsehbildern identifizierten Hauptverdächtigen, erklärte der Polizeisprecher Khurram Shahzad der Deutschen Presse-Agentur. Der Lynchmord hatte sich am Freitag in Sialkot im pakistanischen Teil Kaschmirs ereignet, wo m...

