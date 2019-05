Zum dritten Mal in drei Monaten : Erneute Flugzeugpanne: Maas verspätet sich wegen Problemen an Regierungsflieger

Die Bundesregierung hat bereits Konsequenzen aus den zahlreichen Pannen bei den Regierungsfliegern gezogen.

von dpa

19. Mai 2019, 18:39 Uhr

Berlin/Sofia | Bundesaußenminister Heiko Maas ist am Sonntag wegen einer Flugzeugpanne mit mehr als einer Stunde Verspätung zu seinem Antrittsbesuch nach Bulgarien aufgebrochen. Grund war nach Angaben des Piloten, dass eine Hilfsturbine zu wenig Druckluft lieferte, um die Triebwerke in Gang zu bringen. Es musste deswegen eine externe Luftzufuhr als Starthilfe bestellt werden.

Dritte Panne in drei Monaten

Maas flog mit einem A321 der Bundeswehr-Flugbereitschaft zu seinem ersten Besuch als Außenminister in die bulgarische Hauptstadt Sofia. Sein erster Termin war gleich nach der Landung beim bulgarischen Ministerpräsidenten Boiko Borissow geplant. Ob er trotz Verspätung noch stattfindet, war zunächst unklar.

Für Maas ist es bereits die dritte Panne an einem Regierungsflieger innerhalb von drei Monaten. Ende Februar blieb er zum Abschluss einer Afrika-Reise in der malischen Hauptstadt Bamako liegen. 20 Stunden musste er dort auf einen Ersatzflieger warten. Anfang April hatte er bei der Landung in New York eine Reifenpanne.

Die Bundesregierung hat inzwischen Konsequenzen aus den zahlreichen Pannen bei den Regierungsfliegern gezogen. Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) gab die Beschaffung von drei neuen Langstreckenmaschinen in Auftrag, die die Flotte von derzeit 14 teils recht alten Flugzeugen ergänzen sollen.