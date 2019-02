EU-Kontaktgruppe in Uruguay : Mogherini: "Lösung der Krise muss aus dem venezolanischen Volk kommen"

Europäer und Latinos wollen einen Ausweg aus dem Konflikt ebnen. Die Positionen sind verhärtet. Der Papst könnte helfen.

von dpa

07. Februar 2019, 21:20 Uhr

Caracas/Montevideo | Angesichts des eskalierenden Machtkampfs zwischen Staatschef Nicolás Maduro und dem selbst ernannten Interimspräsidenten Juan Guaidó in Venezuela hat die Europäische Union für eine friedliche Beilegung des Konflikts geworben. "Wir können unterschiedliche Meinungen über die Gründe für die Krise haben, aber es eint uns das gleiche Ziel: Wir wollen zu einer friedlichen und demokratischen Lösung beitragen", sagte EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini am Donnerstag während der Sitzung der so genannten Kontaktgruppe in der uruguayischen Hauptstadt Montevideo.

Zu der Gruppe gehören die EU, Deutschland, Frankreich, Italien, die Niederlande, Portugal, Spanien, Schweden und Großbritannien sowie Bolivien, Costa Rica, Ecuador und Uruguay. "Die Lösung der Krise muss aus dem venezolanischen Volk kommen", sagte Mogherini. "Wir glauben aber, dass eine internationale Initiative wichtig ist, um einen friedlichen und demokratischen Ausweg aus der gegenwärtigen Krise mittels einer freien, transparenten und glaubwürdigen Präsidentenwahl zu begleiten."

Regierung von Uruguay wirbt für Dialog

Der uruguayische Präsident Tabaré Vázquez warb für einen Dialog zwischen den verfeindeten Lagern. "Wir wissen, dass es kein einfacher Weg ist, aber er muss beschritten werden, denn die Probleme der Demokratie löst man mit mehr Demokratie, mit Dialog und Frieden", sagte er. Mexiko und Uruguay legten einen Fahrplan vor, der einen Dialog zwischen den verfeindeten Lagern, Einigung auf Eckpunkte und die Unterzeichnung eines Abkommens vorsieht.

Der sogenannte Mechanismus von Montevideo dürfte allerdings kaum auf die Zustimmung der meisten Europäer treffen. Zudem hat Gegenpräsident Guaidó Gesprächen mit Maduro bereits eine Absage erteilt. Er fordert den Rücktritt des Präsidenten, die Aufstellung einer Übergangsregierung und Neuwahlen. Das wiederum lehnt Maduro ab.



Mogherini warnte, dass der Konflikt in Venezuela die gesamte Region destabilisieren könnte. "Deshalb ist es fundamental, Gewalt im Inneren und eine Intervention von Außen zu verhindern und einen politischen Prozess einzuleiten, der zu vorgezogenen Neuwahlen führt", sagte sie.

Führungsfrage vor zwei Wochen in Machtkampf eskaliert

Guaidó hatte sich vor zwei Wochen selbst zum Übergangspräsidenten erklärt und Staatschef Maduro damit offen herausgefordert. Dessen Wahl im vergangenen Jahr bezeichnete er als undemokratisch. Die USA, viele lateinamerikanische Staaten und die meisten EU-Länder stellten sich bereits hinter den jungen Parlamentschef. Maduro hingegen kann auf die Unterstützung Chinas und Russlands sowie des mächtigen Militärs setzen.

Guaidó sagte am Donnerstag dem italienischen Fernsehsender Sky TG24, der Papst und diplomatische Bemühungen könnten Venezuela helfen, die "gesetzwidrige Machtübernahme" zu beenden, eine Übergangsregierung einzusetzen und "wirklich freie Wahlen" zu ermöglichen. In Venezuela fließe Blut, mahnte Guaidó und machte den sozialistischen Staatschef Maduro dafür verantwortlich.

Papst zur Vermittlung bereit – unter Vorbehalt

Der Papst hatte sich grundsätzlich zur Vermittlung bereit erklärt. Auf dem Rückflug von Abu Dhabi am Dienstag hatte er jedoch hinzugefügt, dass dazu notwendig sei, dass beide Seiten dazu bereit seien. "Ich glaube die moralische Autorität des Papstes kann viel dazu beitragen, dass der Dialog konstruktiv und offen geführt wird", sagte Maduro in einem Interview der mexikanischen Zeitung "La Jornada". Der Vatikan hatte 2016 versucht, zwischen Maduros Regierung und der Opposition zu vermitteln. Beide Seiten wandten sich bereits mehrfach an den Argentinier Franziskus. Guaidó schloss am Donnerstag allerdings aus, dass sich die Opposition in diesem Moment mit Maduro an einen Tisch setzen würde.

dpa/Pool/ANSA/Archiv

Wegen der dramatischen Versorgungslage versucht Guaidó derzeit, humanitäre Hilfsgüter ins Land zu schaffen. Wegen fehlender Devisen kann das einst reiche Land kaum noch Lebensmittel und Medikamente importieren. Viele Menschen hungern, Millionen haben das Land bereits verlassen. Um die Hilfsgüter nach Venezuela zu bringen, braucht Guaidó allerdings die Unterstützung der Streitkräfte, die die Grenzen kontrollieren.



Präsident Maduro hält die internationalen Hilfsangebote für einen Vorwand, um eine militärische Intervention in dem südamerikanischen Land zu rechtfertigen. "In Venezuela hat es keine humanitäre Krise gegeben und wird es auch nicht geben", sagte er in einem Interview der mexikanischen Zeitung "La Jornada". "Die humanitäre Krise ist eine Farce."