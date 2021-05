Aufhebung von Beschränkungen : Mehr Freiheiten für Geimpfte: Worüber heute im Bundestag entschieden wird

Geimpfte und Genesene sollen in der Corona-Krise einige Freiheiten zurückerlangen. Welche Lockerungen geplant sind.

Berlin | Die geplante Rücknahme von Corona-Beschränkungen für Geimpfte und Genesene soll am Donnerstag die nächste Hürde nehmen. Der Bundestag befasst sich (12.20 Uhr) mit einer von der Bundesregierung in einem beschleunigten Verfahren auf den Weg gebrachten Verordnung. Stimmt das Parlament zu, soll der Bundesrat die Neuregelungen am Freitag besiegeln. Sehe...

