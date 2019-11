NPD-Kundgebung in Hannover : Mehr als 5000 Menschen demonstrieren gegen 110 Rechtsextreme

Die Polizei war mit einem Verbot vor Gericht gescheitert. Der Gegenprotest stellt den NPD-Aufmarsch nun in den Schatten.

Avatar_prignitzer von dpa und epd

23. November 2019, 16:15 Uhr

Hannover | Mehr als 5000 Menschen sind in Hannover am Samstag zu einer Demonstration für die Pressefreiheit und gegen Bedrohungen von Journalisten zusammengekommen. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) reihte sich unter die Demonstranten, auch Hannover 96 rief zuvor zur Teilnahme an den Gegendemonstrationen "Bunt statt Braun" auf.





Anlass ist eine Kundgebung der rechtsextremen NPD gegen kritische Journalisten, zu der sich nach Angaben der Polizei rund 110 Teilnehmer versammelten, unter ihnen auch das Bundesvorstandsmitglied Thorsten Heise. Die Polizei hatte seine geplante Rede jedoch untersagt.

Polizei scheiterte mit Demo-Verbot

Die Protestaktionen gegen den NPD-Aufmarsch verliefen nach Polizeiangaben zunächst weitgehend friedlich. Mehrere Demonstranten, die versucht hätten, die Absperrungen entlang der Demonstrationsroute der NPD zu durchbrechen, seien zurückgedrängt worden. Dabei gab es vier Festnahmen



Unter anderem hat die NPD den NDR-Reporter Julian Feldmann, den "Zeit online"-Autor David Janzen und den Fotojournalisten André Aden ins Visier genommen. Der Ministerpräsident sagte am Rande der Proteste, die Polizei habe gute Gründe für ein Verbot der NPD-Demonstration gehabt. Diese Gründe seien für die Gerichte nicht gut genug gewesen. Das müsse man akzeptieren, auch wenn es unerträglich sei, wenn Journalisten diffamiert würden.



Journalisten und Politiker bei Gegendemo

Die hannoversche Polizeidirektion hatte den Aufmarsch am Freitag verboten. Nachdem zunächst das Verwaltungsgericht Hannover dieses Verbot gekippt hatte, zog am Freitagabend auch das Niedersächsische Oberverwaltungsgericht in Lüneburg nach. Die Begründung lautete, ein vollständiges Verbot der Versammlung sei nicht zu rechtfertigen. Der Kern der Pressefreiheit, insbesondere die freie Berichterstattung, werde durch die Versammlung nicht berührt. Auch werde die im Grundgesetz garantierte Pressefreiheit nicht beeinträchtigt.

Mehrere Organisationen und Initiativen hatten zu Protesten gegen die NPD aufgerufen, darunter auch mehr als 450 Journalisten und die Chefredaktionen mehrerer großer Zeitungen. Neben Ministerpräsident Weil nahmen auch Innenminister Boris Pistorius (SPD), Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) und Hannovers neu gewählter grüner Oberbürgermeister Belit Onay an der Gegendemonstration teil. Onay wollte bei der Abschlusskundgebung am Nachmittag seine erste Rede als Oberbürgermeister halten.