Weniger Zulauf : Mehrere Blockaden: Wieder "Gelbwesten"-Proteste in Frankreich

Behinderungen gab es unter anderem in Straßburg und im äußersten Südwesten des Landes.

22. Dezember 2018, 11:26 Uhr

Paris | In Frankreich hat es am Samstag wieder an zahlreichen Orten Proteste der "Gelbwesten" gegeben. Wie der Radionachrichtensender Franceinfo berichtete, versammelten sich rund 100 Menschen in Straßburg bei der Europabrücke, die nach Deutschland führt. Nach dem Eingreifen von Sicherheitskräften habe sich die Verkehrslage wieder weitgehend normalisiert.

Tödlicher Autounfall im Süden Frankreichs

Behinderungen gab es demnach auch im äußersten Südwesten des Landes auf der Autobahn in der Nähe der Grenze zu Spanien. Im südfranzösischen Perpignan sei ein 36 Jahre alter Autofahrer am Freitagabend tödlich verunglückt. Er war auf einen Lastwagen gefahren, der an einer Straßensperre der "Gelbwesten" stand.

Am zurückliegenden Wochenende hatten noch rund 66.000 Menschen im ganzen Land protestiert. Die Regierung beschloss vor wenigen Tagen ein milliardenschweres Sozialpaket, um den Konflikt zu entschärfen. Seit Mitte November protestieren die "Gelbwesten" gegen die Reformpolitik der Regierung - in der Hauptstadt Paris war es wiederholt zu gewalttätigen Ausschreitungen gekommen.