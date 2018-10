Vor Landtagswahl in Hessen 2018 : Kanzlerin Merkel zu Diesel-Kurs: "Wir schrauben nicht an Grenzwerten rum"

In einem Exklusiv-Interview verteidigt die Kanzlerin ihren Diesel-Kurs und spricht über Nachfolgekandidaten.

von Ankea Janßen

23. Oktober 2018, 14:32 Uhr

Frankfurt | Die Landtagswahl in Hessen am kommenden Sonntag wird für Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) auch als Schicksalswahl bezeichnet. Sollte Ministerpräsident Volker Bouffier die Mehrheit verlieren, könnte die Regierung in Berlin wanken.

In einem Exklusiv-Interview mit dem Radiosender hr-INFO am Dienstagmittag ließ die Kanzlerin verkünden, dass sie mit einem guten Wahlergebnis rechne: "Volker Bouffier hat einen guten Regierungsstil, von dem wir in Berlin noch eine Menge lernen können."

Autohersteller sollen zur Kasse gebeten werden

Eines der Top-Themen für den Wahlkampf in Hessen sind die für Frankfurt per Gericht beschlossenen Diesel-Fahrverbote geworden. Bisher zählte die Frankfurt nicht zu den 14 "Intensiv-Städten", hat nun aber mit einer Stickstoffdioxid-Belastung von mehr als 50 Mikrogramm eine höhere Belastung als bisher gedacht. Im Interview kündigte Merkel an, dass Frankfurt "auch das gesamte Programm inklusive Privat-Pkw-Umtausch und Hardware-Nachrüstung für private Pkw" bekomme. Eine Zusage der Auto-Industrie, die Kosten dafür auch zu übernehmen, gebe es es aber noch nicht.

An ihrem Vorhaben, das Bundes-Imissionsschutzgesetz dahingehend zu ändern, dass Dieselfahrer, die den Stickstoffdioxid-Wert von 40 Mikrogramm nur minimal überschreiten, nicht mit Fahrverboten rechnen müssen, hält Merkel fest. "Wir schrauben aber nicht an Grenzwerten rum", betont sie. Außerdem wolle sie die Automobilindustrie "so viel wie möglich zur Verantwortung ziehen".

Merkel: "Meine Arbeit macht mir Freude"

Auf die Frage hin, ob Merkel nach einem schlechten Ergebnis in Hessen auch persönliche Konsequenzen in Betracht ziehen wird, antwortet Merkel: "Es kann nicht jede kleine Landtagswahl zur Bundestagswahl stilisiert werden". Zudem mache ihr ihre Arbeit nach wie vor Freude. Sei die Zeit irgendwann gekommen, gebe es aber mit Volker Bouffier (Hessen), Daniel Günther (Schleswig-Holstein), Tobias Hans (Saarland) und Armin Laschet (Nordrhein-Westfalen) "ein tolles Angebot".