Erstes Interview nach der Wahl : Merkel über Scholz als Kanzler – und was mit ihren Blazern passiert

In Berlin handeln die SPD und zwei bisherige Oppositionsparteien die Nachfolge für Merkels Regierung aus. Wie bewertet die scheidende Kanzlerin das? Und was hat sie mit ihren legendären Jacken vor?

Berlin | Nach 16 Jahren als Bundeskanzlerin sieht Angela Merkel (CDU) dem Machtwechsel im Kanzleramt entspannt und selbstbewusst entgegen. Sie sagte der "Süddeutschen Zeitung" in ihrem ersten Interview nach der Bundestagswahl: "Ich weiß, was wir geschafft haben in den Regierungen, die ich geführt habe." Merkel ist seit 2005 Kanzlerin. Kanzler Scholz – wie f...

