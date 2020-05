Thüringens Corona-Lockerungen : Merkel kritisiert Ramelow: „Botschaften waren schon etwas zweideutig“

Bislang hatte sich Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) noch nicht zu Thüringens Vorstoß geäußert.

27. Mai 2020, 16:36 Uhr

Berlin | Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat Äußerungen von Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) zum Umgang mit der Corona-Krise kritisiert. Sie seien zumindest "zweideutig" gewesen, sagte Merkel im Anschluss an eine Videokonferenz mit den ostdeutschen Ministerpräsidenten am Mittwoch in Berlin.

Thüringen hatte am Dienstag den Vorschlägen des Bundes zur Bekämpfung der Pandemie zugestimmt, gleichzeitig aber eine Protokollerklärung abgegeben, die das Einschlagen eines eigenen Weges ermöglicht. Im Juni sollen weitere Lockerungen bekannt gegeben werden. Das Land solle aus dem "Krisenmodus in den Regelmodus übergehen", so Ramelow. Er stellte aber klar, dass der Mindestabstand von 1,5 Metern weiterhin gelten solle.

Gegenseitige Rücksichtnahme ist wichtig

Merkel betonte, sie wolle allen Menschen eine Teilhabe ermöglichen. Deshalb sei der Mindestabstand von 1,5 Meter für sie weiterhin Pflicht. Die gegenseitige Rücksichtnahme sei ihr sehr wichtig. Ansonsten könne es passieren, dass sich die Stärkeren durchsetzten und sich die etwas Schwächeren "nicht mehr auf die Straße trauen". Mit Blick auf die Handhabung in privaten Wohnungen sagte Merkel, keiner wolle in privaten Wohnungen "schnüffeln". Es liege ihr aber sehr daran, darauf hinzuweisen, dass eine private Feier mit geschlossenen Fenstern ein hohes Infektionsrisiko darstelle.