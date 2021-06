G7-Gipfel : Erstes Treffen zwischen Merkel und Biden – Thema: Nord Stream 2

Bundeskanzlerin Angela Merkel und US-Präsident Joe Biden haben sich am Rande des G7-Gipfels über die Gas-Pipeline Nord Stream 2 unterhalten – mit positiver Bilanz.

Carbis Bay | Man sei "auf einem guten Weg", sagte Angela Merkel am Samstag nach einem Treffen mit Joe Biden im englischen Carbis Bay. Sie sei sich mit Biden einig, dass es "existenziell und unabdingbar" sei, die Ukraine weiter am Gastransit von Russland nach Europa zu beteiligen. Merkel reist im Juli in die USA Merkel betonte aber auch, dass es in dem Gesprä...

