Union : Merz will Teil seines Führungsteams für die CDU vorstellen

Am Abend wurde erwartungsgemäß der Wirtschaftsexperte Friedrich Merz als Kandidat für die Mitgliederbefragung zum Vorsitz nominiert. Mit Spannung wird erwartet, wen er als Generalsekretär vorschlägt.

Berlin | Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz will heute einen Teil des Teams vorstellen, mit dem er nach einer Wahl zum Parteichef die CDU neu aufstellen will. Das kündigte der 66-Jährige nach seiner einstimmigen Nominierung für die im Dezember anstehende Mitgliederbefragung zum künftigen Parteivorsitzenden durch den CDU-Kreisverband Hochsauerland an. Mit...

