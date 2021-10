Illegale Einreise : Migration über Belarus: Polens Grenzer nehmen Kuriere fest

Attila Husejnow/SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa

Seit Monaten reisen Migranten illegal über Belarus in die EU ein. Polen intensiviert den Schutz der EU-Außengrenzen - und hat nun 14 mutmaßliche Kuriere festgenommen.

Warschau | Polens Grenzschutz hat in den vergangenen 24 Stunden 14 mutmaßliche Kuriere festgenommen, die Migranten beim Überqueren der Grenze zu Belarus geholfen haben sollen. Darunter seien auch zwei Deutsche, die in einem Lieferwagen 34 Iraker beförderten, sagte die Sprecherin des Grenzschutzes der Nachrichtenagentur PAP am Freitag. Die anderen Kuriere stam...

