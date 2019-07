Vorschlag von Tusk : Ministerin von der Leyen als EU-Kommissionschefin im Gespräch

Geht es nach den Plänen von EU-Ratspräsident Donald Tusk, soll Ursula von der Leyen EU-Kommissionschefin werden.

von Christian Ströhl, dpa und lod

02. Juli 2019, 13:16 Uhr

Brüssel | Im EU-Postenpoker will Ratspräsident Donald Tusk Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen als Kommissionspräsidentin vorschlagen. Dies erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Dienstag aus sicherer Quelle. Eine Entscheidung soll aber erst beim EU-Sondergipfel in Brüssel fallen, der am Dienstagnachmittag immer noch ausgesetzt war.

Die CDU-Politikerin ist demnach Teil eines neuen Personaltableaus, das Tusk in Vorgesprächen getestet hatte. Dieser Vorschlag habe offenbar auch die Unterstützung von Frankreich und Spanien, hieß es. Ob es von einer ausreichenden Mehrheit der 28 Staaten mitgetragen wird, war aber zunächst offen.

Die 28 Staats- und Regierungschefs stehen unter Zeitdruck, weil sich am Dienstag das neue Europaparlament konstituierte und es am Mittwoch seinen neuen Präsidenten wählen will.

Teil des Personalpakets sind dpa-Informationen zufolge:

Kommissionspräsidentin: die deutsche Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen

Ratspräsident: der belgische Ministerpräsident Charles Michel



Außenbeauftragter: der spanische Außenminister Josep Borrell



Präsident des Europaparlaments für die ersten zweieinhalb Jahre: ein Sozialist



Präsident des Europaparlaments für die zweiten zweieinhalb Jahre: der Spitzenkandidat der Europäischen Volkspartei und deutscher CSU-Politiker Manfred Weber



Der Spitzenkandidat der Sozialdemokraten, Frans Timmermans, soll seine bisherige Funktion als erster Vizepräsident der EU-Kommission behalten, wie die dpa weiter erfuhr.



ARD-Korrespondent Markus Preiß twitterte nach seinen Informationen dieses Personalpaket:

Nach Informationen mehrerer Medien kursiert seit längerem der Name Ursula von der Leyen in Brüssel, wenn es um die Frage des obersten Postens geht.

ZDF-Korrespondent Stefan Leifert umreißt auf Twitter von der Leyens Chancen und was sie für den Posten qualifiziere:

Bisher stand noch nie eine Frau an der Spitze der EU-Kommission. Ein EU-Vertreter sagte, mit der Nominierung einer weiblichen Kommissionspräsidentin könne dem Europaparlament der Verzicht auf die Forderung schmackhaft gemacht werden, einer der Spitzenkandidaten bei der Europawahl solle neuer Kommissionschef werden.



Osteuropäer unterstützen von der Leyen

Der Sprecher von Ungarns Ministerpräsident Victor Orban sicherte auf Twitter von der Leyen die Unterstützung der vier Visegrad-Staaten, Polen, Tschechien, Slowakei und Ungarn, zu.



Wegen schwieriger Vorgespräche musste der offizielle Gipfel-Beginn um drei Stunden auf 14 Uhr verschoben werden. Regierungssprecher Steffen Seibert erklärte auf Anfrage: "Wir kommentieren keine Namen und Zwischenstände."



Weber wohl endgültig aus dem Rennen

Ob sich Tusk mit seinem Vorschlag durchsetzen kann, ist derzeit noch unklar. In seiner Funktion als EU-Ratschef koordiniert Tusk die Gespräche in Brüssel. Sicher scheint hingegen, dass die ursprünglich vorgesehenen Spitzenkandidaten der EU-Parteien keine Chance mehr haben. "Alle drei Spitzenkandidaten sind tot", sagte ein EU-Diplomat zu Focus-Online. Zur absehbaren Kritik des EU-Parlaments an dieser Verfahrensweise kommentierte er: "Das Parlament hat für keinen einzigen der Kandidaten eine Mehrheit."

Merkel sagte bei ihrer Ankunft in Brüssel, sie sehe weiter Chancen zur Einigung über die Spitzenposten. "Wir gehen heute mit neuer Kreativität an die Arbeit", sagte die CDU-Politikerin. Der luxemburgische Regierungschef Xavier Bettel äußerte sich ebenfalls optimistisch. Gesucht sei ein Konsens: "Hier ist ja nicht: Europa sucht den Superstar", meinte Bettel.