Studie : Moderna testet Corona-Impfstoff an Babys und Kindern

Wie sicher, wie wirksam ist der Impfstoff von Moderna bei Kindern? An 6750 Unter-12-Jährigen wird das jetzt getestet.

Cambridge | Impfstoff-Hersteller Moderna hat eine große Studie zur Wirkung seines Corona-Vakzins bei Babys und Kindern begonnen. In den nächsten Wochen soll das Mittel dafür 6750 Minderjährigen von sechs Monaten bis zwölf Jahren injiziert werden. Die klinischen Tests würden in den USA und Kanada durchgeführt und hätten bereits begonnen, teilte Moderna am Dienstag...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.