Kommentar : Mordanschlag de Vries: Sicherheit freier Medien garantieren

Der Mordanschlag auf den Journalisten Peter R de Vries in den Niederlanden wirft die Frage auf: Können Journalisten ihren Beruf in Europa nicht mehr sicher ausüben?

Schwerin | Mit Peter R. de Vries ist erneut ein Journalist Opfer eines Mordanschlags in einem Land der Europäischen Union geworden. Das ist erschütternd. Der Fall erinnert an die vor ein paar Jahren auf Malta und in der Slowakei ermordeten Journalisten Daphne Caruana Galizia und Ján Kuciak. Beide recherchierten zu Korruption und Wirtschaftskriminalität. Erst im ...

