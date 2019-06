Auf dem Weg nach Wangerooge : Mordfall Lübcke: Rätsel um Polizeieinsatz auf zwei Fährschiffen

Ein rätselhafter Polizeieinsatz im niedersächsischen Harlesiel soll in Verbindung mit dem Mord an Walter Lübcke stehen.

von dpa und Gregory Straub

10. Juni 2019, 16:38 Uhr

Kassel/Wangerooge | Nach der Freilassung eines Mannes im Zusammenhang mit dem Fall des erschossenen Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke hat die Sonderkommission am Montag weiter ermittelt. Aus ermittlungstaktischen Gründen machte die Polizei keine Angaben zu möglichen Fortschritten bei der Untersuchung des gewaltsamen Todes des CDU-Politikers.

Mysteriöser Todesfall Lübcke: Staatsanwaltschaft mit dringendem Appell



Nach Informationen der "Bild-Zeitung" soll ein Polizeieinsatz auf zwei Fähren zur Insel Wangerooge am Samstagnachmittag im Zusammenhang mit dem Fall Lübcke stehen. In einer Mitteilung der Polizei in Wilhelmshaven hieß es, der Einsatz in Harlesiel habe für ein anderes Bundesland stattgefunden. Um das laufende Verfahren nicht zu gefährden, könnten keine weiteren Auskünfte erteilt werden. Auch ein Sprecher der "Soko Liemecke", die im Fall Lübcke ermittelt, machte am Montag aus ermittlungstaktischen Gründen keine Angaben. Die Soko arbeite auch am Pfingstmontag intensiv an der Auswertung der bisherigen Spuren.

Die mehrstündige Vernehmung des seit Samstagabend befragten Mannes habe keine Anhaltspunkte für eine Tatbeteiligung gegeben, hieß es. "Aus diesem Grund wurde er heute in den frühen Morgenstunden wieder entlassen", erklärten die Staatsanwaltschaft Kassel und die Sonderkommission (Soko) in einer am Sonntag verbreiteten Mitteilung. Auch zu dem Mann selbst wurden mit Verweis auf den Persönlichkeitsschutz auf Anfrage keine weiteren Angaben gemacht.

Lübcke war in der Nacht zu Sonntag vor einer Woche gegen 0.30 Uhr auf der Terrasse seines Wohnhauses in Wolfhagen-Istha bei Kassel mit einer Schussverletzung am Kopf entdeckt worden. Der Schuss war den Ermittlungen zufolge aus nächster Nähe abgegeben worden.