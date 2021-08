Nach Putsch : Myanmars Militärführung will Neuwahlen erst 2023

In Myanmar putschten vor einem halben Jahr die Generäle. Seitdem versinkt das Land in Chaos und Gewalt. Junta-Gegner leisten trotz brutalen Vorgehens des Militärs sowie einer schweren Corona-Welle Widerstand.

Yangon | Nach dem Putsch des Militärs in Myanmar soll es in dem südostasiatischen Land erst im August 2023 Neuwahlen geben. Juntachef Min Aung Hlaing kündigte in einer langen Fernsehansprache am Sonntag an, dass der Ausnahmezustand bis dahin verlängert werde. Das Militär hatte genau ein halbes Jahr zuvor, am 1. Februar dieses Jahres, die Macht ergriffen. De...

