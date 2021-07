UN-Generalsekretär : Nach Anschlag: Guterres will Mali-Einsatz ausweiten

Nach dem Anschlag auf Bundeswehrsoldaten in Mali vor gut drei Wochen hatte es in Deutschland eine Debatte um die Weiterführung des dortigen Einsatzes gegeben. Die UN will nun Verstärkung schicken.

New York | Nach dem Anschlag mit zwölf verletzten Bundeswehrsoldaten in Mali will UN-Generalsekretär António Guterres die Mission in dem westafrikanischen Land ausweiten. Guterres bat den UN-Sicherheitsrat in einem internen Brief um weitere 2069 Uniformierte - darunter 1730 Militärkräfte und mehr als 300 Angehörige von Polizeieinheiten. Das Schreiben liegt de...

