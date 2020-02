Trendbarometer : Nach Hanau-Morden: AfD verliert in Umfragen an Zustimmung

Nach den Morden in Hanau verliert die AfD in Umfragen deutlich an Zuspruch. Die Grünen dagegen gewinnen hinzu.

Avatar_prignitzer von Christopher Chirvi

22. Februar 2020, 14:37 Uhr

Berlin | Nach den Morden von Hanau verliert die AfD in Umfragen an Zustimmung. Das geht aus dem aktuellen RTL/ntv-Trendbarometer hervor. Demnach sinkt die Partei am Donnerstag und Freitag gegenüber dem Wochenanfang (Montag, Dienstag, Mittwoch: 11 Prozent) um 2 Prozentpunkte auf 9 Prozent. Die Grünen hingegen gewinnen im selben Zeitraum 2 Prozentpunkte hinzu.

Weiterlesen: Ralf Stegner fordert: AfD-Funktionäre raus aus dem öffentlichen Dienst

Die Zustimmung für die weiteren Parteien bleibt dabei unverändert. Wenn am Donnerstag und Freitag Bundestagswahlen wären, kämen die Parteien laut Trendbarometer auf folgende Ergebnisse:

CDU/CSU 27 Prozent (Bundestagswahl 32,9) Grüne 25 Prozent (Bundestagswahl 8,9) SPD 14 Prozent (Bundestagswahl 20,5) Linke 10 Prozent (Bundestagswahl 9,2) AfD 9 Prozent (Bundestagswahl 12,6) FDP 7 Prozent (Bundestagswahl 10,7)





Die sonstigen Parteien kämen auf 8 Prozent (5,2), 22 Prozent wären unentschlossen oder würden nicht wählen gehen (23,8).

Gegenüber der Mediengruppe RTL sagte Forsa-Chef Manfred Güllner: "Nur durch eine klare Abgrenzung aller demokratischen Kräfte von der AfD – wie es inzwischen auch die CSU praktiziert – kann den AfD-Anhängern klargemacht werden, dass sie eine kleine radikale Minorität sind, mit der die große Mehrheit des Volks trotz vielfältiger Unzufriedenheiten nichts zu tun haben will. Dennoch zeigt sich auch nach den Morden von Hanau, dass die AfD zwar einige Anhänger an den Rändern verliert, im Kern aber eine stabile, homogene, verschworene Gemeinschaft bleibt. Durch 'gutes Zureden' (wie Friedrich Merz glaubt) lässt sich von denen kaum jemand zur Abwanderung zu anderen Parteien bewegen."