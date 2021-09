Analyse: Die Union nach der Wahl : Kommt Laschet damit durch?

Der Wahlkampf ist zu Ende, doch einer muss weiter kämpfen: Armin Laschet. Der CDU-Chef will sich in ein Jamaika-Bündnis retten.

Berlin | Die Katerstimmung in der Union setzt erst mit etwas Verspätung ein. In der Nacht von Sonntag auf Montag verwandelt sich Chuzpe in Demut, aus dem angenommenen Auftrag zur Regierungsbildung wird der Auftrag zur Aufarbeitung. Das Ergebnis von 24,1 Prozent hat die Partei erschüttert. Und Laschets Hoffnung auf ein Jamaika-Bündnis teilen nicht alle. Kurz na...

