Neue Regeln in Niedersachsen : Neue Corona-Verordnung: So kompliziert wird es ab Mittwoch

Ab Mittwoch werden in Niedersachsen neue Corona-Regeln gelten. Unserer Redaktion liegt die fast finale Fassung der entsprechenden Verordnung vor, die die Landesregierung am Dienstag vorstellen will. So viel ist klar: Es wird komplizierter. Das sind einige Details:

Hannover | Neue Warnstufen: Das Land wird drei Warnstufen einführen, die teils die altbekannte Inzidenz ablösen sollen. Die Warnstufen greifen dann, wenn zwei von drei sogenannten Leitindikatoren Grenzwerte überschreiten. Die Indikatoren sind: Die (altbekannte) Inzidenz beginnend bei 35 Fällen pro 100.000 Einwohnern binnen sieben Tagen in einer Kommune. Die land...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.