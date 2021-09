Risikoeinschätzung : Niederlande: Homosexuelle können leichter Blut spenden

Homosexuelle Männer dürfen in vielen Ländern nur unter bestimmten Voraussetzungen Blut spenden. In den Niederlanden wird dies nun gelockert. Auch in Deutschland soll sich etwas tun.

Amsterdam | Homosexuelle Männer in den Niederlanden können ab sofort leichter Blut spenden. Einzige Voraussetzung ist, dass sie seit mindestens zwölf Monaten in einer festen monogamen Beziehung leben, teilte die landesweite Blutbank mit. Bislang waren Homosexuelle in den Niederlanden nur zur Blutspende zugelassen, wenn sie seit mindestens vier Monaten keinen S...

