Pandemie : Niederlande, Griechenland und Teile Dänemarks Corona-Risikogebiet

Wegen der aktuellen Infektionslage werden nun auch die Niederlande und Griechenland und Teile Dänemarks zum Risikogebiet.

Berlin | Wegen stark steigender Corona-Infektionszahlen stuft die Bundesregierung ab Sonntag die Niederlande, Griechenland und Teile Dänemarks als Risikogebiete ein. Das gab das Robert Koch-Institut am Freitag bekannt. In Dänemark betrifft die Einstufung die Regionen Hovedstaden und die Färöer. In Kürze mehr. ...

