Corona-Update : Niedersachsen: Impfportal für über 70-Jährige ist freigeschaltet

Offizieller Start soll erst am Montag sein. Das Gesundheitsministerium schreibt die über 70-Jährigen noch jahrgangsweise an und bittet sie, sich erst zu melden, wenn die Post da ist. Der Wettlauf aber hat begonnen.

Hannover | "Ich finde, dass auch über Ostern geimpft werden sollte": Die neue Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) will das Tempo beim Impfen deutlich erhöhen, und dass die Impfzentren dafür auch an Sonn- und Feiertagen geöffnet werden. "Das Virus macht keine Pause, nur weil wir Feiertage haben", sagte die SPD-Politikerin am Freitag in Hannover und fügte ...

